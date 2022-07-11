南投市外籍移工聚眾鬥毆，混戰中2人受傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投市外籍移工聚眾鬥毆，混戰中2人受傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投市竹林路，10日發生外籍移工因為參加婚宴時，2人喝酒後發生口角進而肢體衝突，引爆雙方人馬鬥毆事件，混戰中1輛轎車撞到看熱鬧的移工，總共造成2人受傷，警方查緝6人到案，訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

這起外籍移工打群架案件，發生在10日下午4點多，起因於參加婚宴時，有2人發生口角，後來就在街頭發生肢體衝突，雙方人馬擁上助陣，展開一場大亂鬥，還有外籍女子的淒厲叫喊聲，現場一片混亂。

外籍移工打群架，犯案工具被查扣。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

當時，有人駕駛轎車撞到陳姓移工，移工當場倒地還卡在前輪下，經眾人合力推車，救出雙膝及腳踝擦挫傷的越南籍陳姓移工；另有1名林姓女移工，則是手臂被水管打傷。

警方表示，10日下午許接獲民眾報案，指稱南投市竹林路有外籍移工聚眾打群架，隨即啟動快打部隊火速前往現場，但是，警方到場時滋事人員均已離去，立即調閱監視器畫面釐清，同步於現場查訪，鎖定相關在逃犯嫌繼續追查，並起出犯案工具球棒、水管、水桶等器械。

據了解，1對越南籍移工結婚辦喜筵，雙方人馬都是被邀參加婚宴的客人，但是彼此不認識，喝酒之後發生衝突，現場非常混亂，已到案者都避重就輕，辯稱未參與鬥毆。

南投警分局長潘仕能表示，民眾意見有衝突時應理性溝通，切勿暴力相向，警方嚴正執法，不容許有任何暴力事件發生；針對轄內外籍移工易聚集場所，將加強臨檢盤查，並要求廠商、雇主應善盡企業責任，並加強移工管理，防止類似暴力事件發生。

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