國內上周出現首起接機感染Omicron BA.5的本土個案，今天再增2例也是因家人長途接機因而染疫，指揮中心今稱，指標個案與接機家人均小心防疫，且定期開半窗通風。對此，感染科醫師表示，因變種病毒傳染力道加大，因此僅隔一段時間開窗通風仍不夠，「建議應全程開窗通風，且開冷氣，才能降低染疫風險。」

指揮中心今表示，指標個案上車前已消毒手部、李、鞋底，車程中除了喝水短暫取下口罩外，全程戴N95口罩，每隔10到15分鐘開半窗通風，且全程使用車外循環。但接機的父母仍遭染。

新光醫院感染科主任黃建賢表示，由於變種過程中，能夠存活下來的變異株傳染力道勢必增強，因此國內須嚴防變種病毒進入，桃園至屏東車程非常遠，時間長，接機者遭傳染的機率高，若僅隔10~15分鐘開窗通風，仍無法遏止病毒傳播，若政府未嚴格要求入境者搭防疫計程車，「應要求親友接機過程採全程開冷氣、開窗方式通風。」

他並表示，由於高速公路風速過大，若車窗全開，恐有碎石或異物進入車內、傷及乘客，建議開窗幅度小於二分之一，且因高架橋有時風速強，若僅一側車窗開窗，恐會因一側受風力道過強而翻車，所以應所有車窗均開。

黃建賢表示，雖全程在開窗下開冷氣，較為耗油，但仍遠低於防疫計程車車資，為預防變種病毒侵台速度過快，親友接機採全程通風方式較為有效。他並呼籲，指揮中心應加嚴「親友接機規範」，讓國內醫療量能來得及因應。