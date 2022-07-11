今(11)日舉行的分科測驗第三科考科為數學甲，解題高中老師認為，出題都在課綱範圍內，且有一定程度的基礎題，如果充分掌握課本基本觀念，拿分不會是難事。

成功高中劉國莉老師表示，數甲試題內容，符合大考中心針對108課綱考試範圍規範，題目敘述有引導作答，測驗目標明確，並有一定比例的基礎題，能鑑別學生是否具有基本概念。

劉國莉分析，考試範圍皆符合大考中心公布的重要內容，試題的各大題大致由易而難排列，具一定比例的基礎題，能鑑別學生是否具有基本概念，且高三選修內容配分超過一半。

陽明高中蘇順聖老師說，整份試題在出題上的方向很明確，考生如掌握課本基本觀念，一定能夠拿到基本分數。相信學生在答題時，信心必然大增。

根據大考中心統計，數甲應到考生人數為1萬8548人，實到人數為1萬7137人，缺考1411名考生。隔離試場開啟36間，共77名考生使用。防疫試場則啟用4間，提供6名體溫過高考生使用。