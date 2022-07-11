師法二峰圳，屏縣府教育處發展相關課程。(林和生攝)

為響應二峰圳百年紀念系列活動，屏東縣政府積極協助鄰近學校，結合各學習領域深化發展二峰圳校本課程，並透過戶外探索、家鄉繪本導讀、戲劇展演、自主學習與成果發表等多元教學方式，培養學生節約用水與愛護環境的素養能力。

另為提供教師運用二峰圳從事課程教學參酌方向，屏縣府教育處彙集相關特色課程教案，完成二峰圳特色課程方案彙整手冊及學生學習手冊編輯作業，後續將於新學年度鼓勵各校運用手冊內容進行校外教學，促使學科知識有效連結二峰圳歷史文化與自然科學，擴增教育效益與亮點。

屏東縣長潘孟安指出，二峰圳是臺灣偉大的水利工程之一，它運用伏流水的取水方式更是兼具生態保育功能，讓屏東的美得以保存；適逢二峰圳峻工百年，由衷感謝所有研發特色課程的師長，展現專業並發揮創意，讓學子走訪二峰圳時能瞭解飲水思源、永續利用的重要性。

教育處則表示，為持續推廣二峰圳特色課程，縣府於今年4月起辦理校際間走讀交流活動，搭配文化導覽與寫生比賽，營造出獨具風格的學習氛圍，目前已有1005位師生共襄盛舉。