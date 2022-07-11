南韓大廠三星搶先在6月底宣布開始量產GAA架構的3奈米製程，是全球首家量產3奈米的晶片製造商，不過《日經亞洲評論》引用南韓首爾金融人員說法，質疑三星「客戶在那裡？」南韓媒體《BusinessKorea》則幫三星回嗆，稱三星第一代3奈米晶片將供應給大陸廠商，並強調新的3奈米製程沒有良率問題。

根據《BusinessKorea》報導，三星第一代3奈米晶片開始量產，大陸廠商將成為首批客戶，明年推出的第2代晶片，預計將從2024年開始用於Galaxy系列手機。報導更反駁日媒認為三星僅是「小量生產」的說法，直指三星為此成立一個工作組，將專注於提高新製程的產量。

報導引述分析師說法指出，三星在3奈米晶圓代工技術上下了大賭注，且有鑑於台積電推遲3奈米晶片的量產時間，三星可望乘勝追擊。

台積電則在日前召開年度技術論壇宣布，3奈米N3製程將如期於下半年進入量產。台積電今(11)日股價開高走低，終場下跌5元收在462元。