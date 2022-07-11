蔡姓男子2019年11月底在新北市一處住宅，販賣75公克的海洛因給予許姓男子，加上些許安非他命，收取20萬，蔡男推說毒品是一名死者賣出的，他只是仲介，士林地院審結，合議庭並不採信蔡男辯詞，依販毒、持毒等5罪，判處應執行19年6月。

許男被捕以後，供出蔡男販售毒品，且供稱，因為龍骨開刀，需要很多海洛因，才向蔡男買毒，自2018年起，每月買1次，每次都買10多萬。但許男卻推說，已在2020年4月死亡的楊男才是實際賣毒，但法官認為，蔡男利用楊男死後無從對質，才改口稱自己是仲介，藉以逃避刑責。

判決指出，考量社會大眾均知買賣毒品非法行為，若沒有利潤可圖，蔡男不致於甘冒罹犯重典風險，向上游取得毒品，再交給許男，認定蔡男主觀上意圖營利提供毒品，考量僅1人販賣1次，並非賺取龐大利益，依情輕法重予以減刑。

判決指出，蔡男販賣一級毒品判處17年徒刑，沒收20萬元。持海洛因香菸處4月徒刑，可易科罰金，持有大麻處3月徒刑可易科罰金，持有安非他命20公克以上，處1年2月徒刑，持有海洛因純質淨重10公克以上，處2年6月徒刑。不得易科罰金部分，應執行19年6月，可易科罰金部分，應執行5月。

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