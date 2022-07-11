民進黨選對會確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，關於陳時中稱「責任來我就扛！」國民黨立委賴士葆今（11日）痛批，防疫指揮官落跑要參選台北市長，最不配談扛責任的就是他，真像哪壺不開提哪壺，談到責任太沉重，像一個迴力鏢射到他自己。他也抨擊，陳時中在防疫過程中，拿到尚方寶劍遂行太多違法濫權的事例，根本對不起台灣人。

賴士葆透過臉書表示，陳時中過去擔任防疫指揮官時，擁有空前龐大的權力，但是去年防疫政策失誤導致3＋11的破口，他擺出酷吏的嘴臉硬拗3＋11和死了8百多人沒有關係，他敷衍卸責到讓人不敢置信。

今年疫情再起，缺疫苗、缺快篩劑和口服藥，5月份死亡人數高居全球第一，6月份的時候，《彭博社》公布全球53個國家防疫韌性，台灣名列第52名。到今天仍有近2萬人確診，近百人死亡，陳時中落跑要選市長，已經累計7千多個死亡人數。

賴士葆批評，過去幾千個確診死亡者被當有毒廢棄物24小時內限期火化，不尊重生命違背常情的官僚作風，要追究責任，這些不忍卒睹的慘狀是他防疫落跑參選市長的勳章嗎？

他說，陳時中為了意識形態不與上海復星打交道，並擋住民間要捐贈BNT疫苗進口，罔顧國人淪為疫苗難民，直到民意炸鍋才鬆手。堅持護航高端擋疫苗，太多政治防疫非科學防疫的往事歷歷在目，高端疫苗不受國人青睞，最後打不完丟棄，浪費幾十億公帑，沒人負責。

此外，國人日曬雨淋排隊苦等快篩劑，衛福部食藥署失職包庇不肖廠商發國難財，親綠作奸犯科的人拿到核准許可被爆料退出標案，陳時中還惋惜稱之為殷實商人。高端負責人也拿到快篩許可，陳時中傲慢地說：「跟高端有關係又有什麼關係。」快篩劑之亂，政府只追究黑心廠商，不追究自己責任，連綠委都看不下去，至今高官仍然穩坐泰山。

賴士葆痛批，陳時中如今落跑，還大言不慚的說任務完成就離開，太不負責了。陳時中在防疫過程中，拿到尚方寶劍遂行太多違法濫權的事例，罄竹難書，根本對不起台灣人。