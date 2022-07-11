泰國知名網紅兼DJ Mika（Niparat konyai），擁有亮麗外型與超兇猛的魔鬼身材，因經常在社群媒體上曬出在家中菇園工作時的火辣穿搭，而有了「最辣菇農」的稱號，甚至多次登上PTT表特版，受到大批台灣網友的喜愛，IG吸引超過346萬人追蹤。網友找出DJ的Instagram帳號，發現似乎有玄機，疑似真的是菇農，掀起無數網友討論。

一名網友在在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段12秒影片，影片中是在某菇場鐵皮屋內，有名火辣正妹穿著白色熱褲搭配黑色短背心，由於天氣太炎熱，而將背心綁至胸下，側面挖空的性感設計使豐滿半球呼之欲出，影片的最後，這位正妹菇農稍微掀起衣服散熱，香汗淋漓的畫面，令人看得血脈賁張。

不少網友看後紛紛表示：「菇寮工作哪邊應徵呢？」、「這間公司福利不錯」、「哇靠是真菇農還是假的啊？」、「有這種同事都有動力工作了」；不過有老司機網友指出「她雖然是女DJ，但菇寮好像是她家的喔，她常常幫忙」、「看一下IG簡介有標記一個菇寮，上面也有她採收的照片，應該是自家的菇寮」、「哇靠！去看她IG發現好是真的菇農欸...有標記自己家的菇寮推廣的樣子」、「IG超多採香菇的影片跟照片」。

Niparat konyai的Instagram帳號中有標記一個香菇的帳號推廣，裡面全是香菇和做成的食品，且有多張在香菇工寮裡的照片，看起來應是做很久了，不是為了製造話題，讓許多人推測應該菇農是本業，DJ工作是副業。