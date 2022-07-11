連鎖餐飲集團瓦城泰統（2729）公布6月營收，受惠於百貨商場人潮回升，單月營收達3.11億元，月增19.41％、年增41.61％，營收持續回穩。展望後市，台灣本土疫情趨緩，民眾恢復過往消費習慣，餐飲市場復甦明顯，加上暑假檔期助攻，餐飲業有機會複製去年經驗迎來報復性消費。瓦城集團可望憑藉旗下各品牌門店多位於熱門商圈的地理優勢，並挾2022年台灣服務業大評鑑的連鎖餐飲金獎及服務尖兵獎雙光環，提供消費者最安心的服務，在下半年創造綜效並持續推升業績仰攻。

瓦城集團今年以多品牌策略聚焦台灣市場，並根據疫情發展彈性調整節奏，雙位數展店目標始終維持不變。集團於7/1日在新光三越高雄左營店開出高雄第2家時時香，同時也是今年開出的第4家新店，將川、台、粵等地人氣料理加入獨家配方而成的創意菜色正式導入北高雄，期待藉由開幕業績挹注整體營收。

搭畢業季聚餐熱潮，瓦城集團於6月底推出「好食光同學會」活動方案，7/15（五）前憑在學學生證或2022年度畢業證書即享滿千折百無上限，消費滿千再享指定消暑飲品買一送一，雙重優惠搶攻學生族群餐飲市場。另伴隨炎熱夏日來臨，酸辣開胃的料理成為消費者優先選擇，冰飲甜品更是消暑必備，為此瓦城集團於7月推出期間限定《大嘴芒果冰》、《芒果汁》，未來亦將持續開發夏季內用及外帶產品，提供消費者多元選擇。