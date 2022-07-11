華航(2610)6月營收123.42億元，年增33.99％，其中，客運收入為12.67億元，月增69.14％，年增425.73％，主要因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復；貨運收入102.11億元，年增22.07％，主因為歐洲及日本地區艙位需求維持穩定。

客運部分，因迎接歐美地區學生假期及暑假旺季，華航6月客運增班策略奏效，帶動單月客運營收至近兩年最高，也較去年同期增加超過4倍。華航積極因應後疫情時代旅運需求，客運全線增加航班佈局，東南亞、東北亞及北美、歐洲都是增班重點，華航9月22日起恢復桃園-峇里島航線，提供每週二、週五兩班載客服務；長程航線也有桃園-倫敦航線將自8月下旬增為每周三班，整體第三季客運航班增加4成，每周提供超過150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。同時遵照指揮中心及民航局訂定的入境人數管制限額辦理，票價亦將隨市場供需狀況彈性調整。

貨運部分，亞洲空運出口需求略減，大陸地區整體雖疫情趨緩，缺料問題仍存在，導致復工出貨速度緩慢，並隨各航空運能逐漸恢復，整體艙位有供過於求情勢；然往北美、歐洲及日本地區艙位需求維持穩定，致使華航6月份貨運營收年增22.07％。受全球油價變動與通膨影響，貨運出口表現較不穩定，展望後續貨運市場，華航將持續把握半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等重點貨源，並配合短/中期包機需求，彈性調整運能提高貨機使用率，優先銷售高價艙位，持續提升營運效益。