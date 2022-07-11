夏日來臨天氣非常炎熱，越南有間國中教室內，一群學生正在上課，有位身材較為壯碩的男同學，疑似是受不了教室內的悶熱，在桌上擺著1支手機，但手機內竟然是放著1張電風扇的照片；此照片也讓網友們笑翻「古時有望梅止渴，現今有望扇乘涼」、「放冷氣會不會涼一點」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，照片中疑似在越南某國中教室內，一群學生在教室內上課，有位身材較為壯碩的男同學，看著前方認真上課，然而，疑似教室內有些熱，男同學擺在桌上的手機，其手機顯示1張電風扇的照片，也讓原PO在貼文寫下「小弟的念力，已超越X教授」。

越南有位國中男學生在桌上擺「手機」，其手機放著1張電風扇照片，也讓網友笑翻「望扇乘涼」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「心境很高」、「快來抓冷氣機圖片照」、「放冷氣會不會涼一點」、「古時有望梅止渴，現今有望扇乘涼」、「用冷氣的照片不是更好」、「想騙我，明明開關就沒按」、「真的強到我都有感覺涼了」、「這是個高手」、「心中有風，自然有風」、「時代不一樣了，什麼都可以會幻想」。