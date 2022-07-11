桃園雲豹職業籃球隊為回饋基層籃球及在地球迷，於暑期規劃一系列活動，其中為期3周的「擁豹夢想」夏令營在11日正式開跑，總教練劉嘉發率領球員組成教練團，籌備豐富課程內容，且不收取師資及場地費用，盼孩童們能藉此養成良好的運動習慣、發掘興趣，朝夢想前進。

球團原先規劃兩梯次於桃園新屋舉辦的「擁豹夢想」夏令營，因報名人數踴躍，且收到多名來自新北地區家長的詢問，為讓更多喜愛籃球的孩童們參與，球團特別在11日至15日於新北市三重商工加開場次。

夏令營首階段於新北市三重商工開跑，今天首日活動正式開始前，劉嘉發勉勵在場所有孩童，期盼藉由夏令營的扎實訓練課程，從小培養起孩童的興趣及運動習慣，而夏令營分為上、下午場，由鄭瑋、羅振峰、盧捷閔、劉元凱、劉宏柏等球員擔任教練，課程內容包含球感、上籃訓練及運球小遊戲等豐富內容，讓現場參與夏令營的孩童們不亦樂乎，此外，更提供孩童們高質感精美球衣及健康餐盒，希望孩童們透過夏令營滿載而歸。

而18日起將在桃園市新屋多功能運動中心舉行二、三梯次夏令營，以「豹達桃園，與夢想前進！」為夏令營宗旨，強調雲豹深耕桃園在地的決心，除籃球相關課程外，另也規劃運動防護醫療觀念、水中有氧課程、球員座談會分享，期待增加孩童們判斷思考能力、爆發力，未來透過行動實現夢想、報答桃園。