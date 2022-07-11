北市1名陳姓女子自主打歐美、性感風格的網拍店購買衣服，怎料她卻棄單59次，造成店家運費及手續費等損失，且每次她未取貨時，店家都有與她聯繫，但她仍持續惡意棄單，法官依犯詐術致人損害財產罪，處人妻拘役50日。

據判決書指出，陳女於銷售「歐美、性感」女裝的網拍店購買衣服，但她卻使用3隻不同手機門號註冊會員後，自107年10月起到109年9月間，假裝購買該店服飾，待店家出貨後，陳女又惡意棄單不取，且棄單次數高達59次，店家表示，每次都有告知陳女尚未取貨，但陳女仍執意不取，店家忍無可忍怒提告。

法院審理時，陳女坦承自己棄單的事實，也願意賠償店家59次棄單的運費費用及手續費3954元，但因為店家拒到庭，故尚未對賠償提出任何意見。

法官認為陳女連續59次在網路上虛偽訂購商品，使店家耗資寄送商品，損失運費、手續費等，共3,954元，顯缺乏尊重他人財產權之觀念，但考量陳女坦承犯行，又願意賠償店家所受損害，且無前科、素行良好、育有1子、無收入等，依犯詐術致人損害財產罪，處陳女拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。