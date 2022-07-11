南投縣文化局與18度C文化基金會，合作推動「熊愛閱讀」，鼓勵學生開卷有益，並且贈送巧克力當獎品，但因疫情影響停課，全縣1700多位完成閱讀護照的小學畢業生，無法領獎品；基金會董事長茆晉詳，因此提供生吐司等好禮3選1的獎勵，即日起到年底都可以領取。

18度C文化基金會11日舉辦「熊愛閱讀」獎勵頒發儀式，包括副縣長陳正昇、文化局長林榮森、18度C文化基金會執行長王又興，愛蘭國小校長邱國峰也陪同完成護照的應屆畢業學童及家長，到18度C巧克力門市接受頒獎。

陳正昇感謝18度C文化基金會，每年投注數百萬元協助縣府推動熊愛閱讀計畫，年年都有超過2萬名國小學童完成40篇閱讀心得，完成閱讀護照，對鼓勵小朋友大量閱讀拓展視野和學習興趣貢獻卓著；今年受疫情影響停止實體上課，改為線上教學與學習，使得原本到各校頒獎的計畫被打亂，因此，小六學生直到畢業都沒拿到獎品，感謝茆董事長不惜成本提供好禮3選1獎品，讓畢業生獨享最特別的禮物。

王又興指出，熊愛閱讀畢業生3選1的VIP親子獎勵組合，包括18度C招牌生吐司2條、經典原味蝴蝶酥2盒、或外帶冰淇淋2杯，即日起到12月31日都可以憑健保卡等證件到位於埔里鎮的18度C門市店專區兌換。

王又興表示，這樣的兌換獎勵是疫情期間不得已的作法，但更希望小朋友和家長，能藉此機會到大埔里地區旅遊，既達到走出戶外迎向健康的目標，也希望能附帶提振埔里觀光景氣。