台中市衛生局副局長陳麗娟表示，今日中央公布台中市新增11例死亡案例。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市新增2595例本土個案，並新增11例死亡個案，最年輕的死亡病例為27歲患有先天性心臟病的男子，曾打過3劑疫苗，染疫後卻仍併發自發性腦出血以及多重器官衰竭死亡；台中市副市長陳子敬表示，台中疫情即將進入平原期，提醒市民持續落實防疫措施。

陳子敬說，從這三天的趨勢來看，7月9日（周六）新增3576例，周減27.79％，7月10日（周日）新增3474例，周減21.9％，今（11日）則較上週一（7月4日）3217例，下降19.33％，也顯示中市疫情已進入平原期。

他也提醒，暑假期間，市民朋友外出旅遊散心，請持續落實防疫新生活，準時接種疫苗，做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫規範，尤其要避免進入人多擁擠場所。

台中市衛生局副局長陳麗娟表示，今日中央公布台中市新增11例死亡案例，年齡介於27至92歲，11例皆有高血壓、糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病等慢性病，其中有7例未接種疫苗，死亡原因多為呼吸衰竭、心肺衰竭、新冠病毒感染、肺炎。

其中最年輕的27歲死亡男性，本身患有先天性心臟病，但其6月5日確診，已解隔，仍在7月7日因自發性腦出血、多重器官衰竭死亡。