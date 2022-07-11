晶片製造商意法半導體和格羅方德(GlobalFoundries)周一發出共同聲明，將利用政府資金，雙方在法國建造一座半導體工廠。

聲明中表示，該座新工廠將緊鄰於意法半導體現有位於Crolles市的工廠，位於法國東南部靠近義大利和瑞士的地區。預計該新工廠到2026年時要達到滿載生產的目標，每年生產62萬片18奈米的晶圓。該投資也將創造1000個就業機會，並支援歐盟的晶片研發計畫。

生產的晶片產品主要是用於汽車、物聯網和移動的應用。

兩家公司並沒有透露該工廠投資金額多少，也沒有說明法國政府將提供多少資金。

據知情人士透露，總投資金額將在57億歐元，但法國費加洛報稍早的透露是40億歐元。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的辦公室表示，總統將視察該工廠，工廠總投資金額將超過57億歐元。而馬克宏也將在周一的「選擇法國」峰會上宣佈來自全球主要公司的價值約67億歐元(約合68億美元)的投資案，其中包括格羅方德/意法的投資案。

該工廠將協助意法半導體將營收提高到200億美元以上。