氣動元件大廠亞德客-KY今(10)日公布，6月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，只創同期次高，第二季及上半年合併營收不論人民幣或新台幣計價，均締造同期新高。亞德客表示，亞德客6月來自能源與照明設備、電池行業及汽車行業的出貨有較高之增長率。

亞德客6月合併營收人民幣達5.22億元，年減5.02％；折合新台幣計價23.08億元，年減2.89％；創同期次高。第二季合併營收人民幣16.24億元，與去年同期持平；以新台幣計價72.23億元，年增約3％；上半年合併營收人民幣31.02億元，年增4.07％，折合新台幣計價137.32億元，年成長5.88％，改寫同期新高。

亞德客表示，亞德客6月接單金額仍高於出貨，但出貨仍受到部分城市對疫情的管控、部份客戶等待大陸地方政府發佈獎勵政策細則而延遲出貨。亞德客正在調查全球高通膨及央行升息，對各產業需求的影響。