最近有一張妙齡辣妹搭捷運的照片在網路發酵，該女戴著黑色口罩、身穿低胸小可愛，將身材優勢展露無遺，讓一旁的阿伯都「凍未條」，眼睛忍不住偷瞄。照片曝光後，這名超兇美女的身份也被挖出，原來是IG有2.6萬粉絲的琵琶女神李雨禧。

IG粉專「B卡必卡，正妹獵人」時常刊出外型亮眼的女孩，7日小編搭捷運板南線時，坐在對面的是一名拿著樂器的正妹，氣質出眾、身材火辣的優點讓小編眼睛一亮，立刻拍下照片問廣大的網友該不該要IG？獲得肯定的答案後，小編晚間更新貼文，表示：「我有過去衝一發了，有要到IG，女孩也願意給分享。」

照片中，這名正妹留著黑色長直髮，穿著純白低胸小可愛，露出豐滿北半球和深邃事業線，讓鄰座的阿伯不禁偷瞄好身材，小編忍不住開玩笑：「阿伯眼睛很誠實」，其他網友也紛紛留言：「男人果然是從小到大最專一的生物」、「看起來已經是阿伯的獵物了」、「不管幾歲還是擋不住」、「要是我也看爆」。

貼文中也公開該名正妹的IG，網友連進去後發現是台藝大國樂系的「琵琶女神」李雨禧，外型突出又多才多藝，時常在IG分享穿著清涼的演奏影像，儘管她謙虛地表示：「面容焦慮一定要修圖，牆歪掉是必然的不要對我太苛責」，仍吸引2.6萬網友追蹤。