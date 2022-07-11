台南市民政局11日接獲戶政事務所陸續反應，有民眾接獲語音電話詢問，若有至戶所辦理戶籍案件或委託他人申請戶籍謄本，可依規定按1、按2，進入後要求提供個資，台南市民政局急呼籲，戶政事務所不會以語音或電話詢問個資，民眾切勿上當。

台南市近日有民眾陸續接獲詐騙電話，先以語音機械式詢問「是否有至戶所辦理戶籍案件或委託他人申請戶籍謄本」，陸續誘騙民眾按1、按2進入諮詢，待民眾進入圈套，再騙取個資。

因為陸續有民眾打電話到戶政事務所詢問，台南市民政局向反詐騙專線確認，案件內容屬詐騙手法。

台南市民政局強調，民眾如有接獲類似電話切勿提供個資，以免受騙。若民眾接獲此類假冒戶政事務所的電話，可「先確實掛斷」來電，再拿起話筒，聽到撥號音後才進行撥打；切勿於通話中依語音指示轉接。

有關涉及個資的戶政業務問題，建議民眾攜帶個人身分證件親至戶政事務所櫃台諮詢。台南市民政局長姜淋煌表示，詐騙花招推陳出新，要把握內政部反詐騙「冷靜、查證、求助」3原則，接到陌生來電或訊息保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道請求協助，避免受騙上當。