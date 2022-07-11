桃園市長鄭文燦11日在《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪，談到民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文風波，他說自己沒辦法預判論文調查結果，這些問題也不是由政治攻防決定，會待調查釐清，但選舉仍會依既定軌道進行，他也批選民不會因為想讓朱立倫繼續當國民黨主席，就投給國民黨參選人張善政。

談到桃園選情，鄭文燦表示，國民黨主席朱立倫把政治生命壓在桃園，派出前行政院長張善政，而民進黨則認為林智堅潛力最大，民調領先張善政幅度也是最大，所以才派林選桃園，自己的責任則是在幫忙輔選。

鄭文燦強調黨主席蔡英文沒有預設立場跟口袋名單，沒有考慮派系等其他因素，唯一目標就是要找最好、最強、最適合的候選人，先前有意參選的在地或卸任立委，民調都落後林智堅，鄭運鵬雖然民調比較高，但也略落後，且考量鄭運鵬在立院扮演幹事長的角色，是黨團運作的靈魂人物，所以希望他留在立院為桃園努力，這是角色定位的問題，重申選對會徵召都是採用民調，北北桃人選都是用民調決定。

鄭文燦也否認曾考慮衛福部長陳時中參選桃園，直指陳時中是媒體的名單，先前是媒體問他，陳時中在桃園會不會很強，他說會，因為陳當防疫指揮官，在各地知名度都高，但從來都沒討論過來選桃園。

鄭文燦不諱言在選對會提名林智堅後，曾有聽聞泛藍陣營要製造事件，不久泛藍陣營就提出論文事件，但他認為這不是口水或記者會決定，雖然中華大學論文跟竹科研究報告一致性很高，但2教授都跳出來證稱說林有權利引述，等於是「自己抄自己」；台大論文則是指導教授陳明通自承把林智堅論文提供給余正煌參考，這些都可以交由學術單位去調查釐清，相信林也有準備論文形成過程的草稿因應。

鄭文燦也提到，過去藍綠有很多政治人物轉換跑道，像是國民黨主席朱立倫從桃園縣長轉任行政院副院長也是任期未滿，但他都沒有過度著墨，因為民意政治要以選民角度看問題，最後仍要經過選民考驗跟洗禮。

鄭文燦也認為，朱立倫曾喊出年底要贏至少3都以上，輸了主席可能做不下去，因此派出張善政選桃園，但他直言選民不會因為想讓朱立倫當主席而投張善政。

鄭文燦也提到自己不會去消費國民黨籍議長邱奕勝，也不會刻意製造困擾，若有活動都是自然出現，不會刻意安排。他也認為藍營黨中央很強勢，跟地方過去習慣的決策模式不太一樣，但他不會多評論，認為一步一腳印走完行腳，一次次拉高支持度，就會拉開領先差距，「1天平均要跑10到15個行程，讓選民有感！」