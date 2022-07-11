隨著網路商城興起，不少平台為了增加買氣祭出優惠，不過有男網友發現，郵局網路商城「i郵購」禮券價格竟比面額還貴，如全聯100元商品禮券，訂價竟要110元，讓他相當傻眼，不少網友質疑，「真的會有人買嗎」，也有員工回應，「身為中華郵政一份子的我只能含淚說：正常發揮」。

「請問這是要賣給鬼？」一名男網友5日在臉書社團「郵局郵政全民開講」貼出郵局網路商城「i郵購」的網頁照，從畫面可見，全聯100元商品禮券，訂價竟要110元，而且還要另外付運費，讓他相當傻眼，「郵政商城很多商品訂價真的讓人不敢恭維」，也納悶電子商務室的同仁看到都不會感到奇怪嗎？

實際查看i郵購的商品禮券總覽頁面，多數禮券的面額都與訂價相差5到50元，如統一超商45元咖啡提貨卡，訂價是50元；知名大賣場家樂福1000元實體禮券，訂價是1050元。此外，除了運費酌收35元，售價旁邊還有「買貴通報」選項。

貼文一出，網友們議論紛紛，「就是這個全聯禮券害我跟我老婆吵到差點離婚」、「專賣盤子」、「買的肯定數學分數是負值」、「這個真的看不懂」、「真的會有人買嗎」、「這個價格太黯然太銷魂了，不能只有我知道」、「還有買貴通報？我笑了」。

不過也有人直言，「就是去化業宣費做商城業績啊，你們不懂，經理股長都很懂」、「我覺得這商城就像是一個Game，後端的人只要有東西掛在上面賣就好了，他們的重點就是商城不能空」，另有員工表示，「身為中華郵政一份子的我只能含淚說：正常發揮」。