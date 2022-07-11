物價飆漲，加薪跟不上通膨，實質薪資倒退嚕！行政院主計總處今公布1至5月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4252元、年增2.83％，創近22年同期最大增幅；不過，連續好幾個月消費者物價指數超過3％，扣除物價漲幅後，實質經常性薪資年減0.2％、為近6年同期首度負成長。

主計總處官員表示，其實今年企業主有替員工加薪，經常性薪資成長幅度，也是自民國90年以來最高，關鍵點是俄烏戰爭2月爆發，農工原物料價格大漲，我國CPI連續好幾個月超過3％，加薪速度跟不上通膨，才會導致實質經常性薪資倒退的狀況發生。

統計指出，1至5月全體受僱員工總薪資平均6萬2736元、年增3.63％，為近8年最大增幅，實質總薪資年增0.58％。

從行業別來觀察經常性薪資變動，官員表示，受國內疫情急速升溫影響，藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業(包括美容美髮按摩等)、住宿及餐飲業 經常性薪資分別月減 2.93％、1.85％、1.52％，電力及燃氣供應業因近來新進員工較多，亦減2.72％。

總薪資方面，運輸及倉儲業部分廠商 營運狀況佳，1 至 5 月總薪資較上年同期增加 8.98％，其中，海洋水運業增加 41.75％最多，製造業亦增 6.82％，其中，電子零組件製造業增加8.86％。