補教老師解析，今年數學甲題目幾乎是完全依照108課綱來出，像過去微積分題目曾出了40分，今年只出了22分。整體而言，今年數學甲題目較往年簡單，但題目卻增加4題，考生不容易在80分鐘內做完。

補教老師民林名揚表示，單選題前3題及多選第4題容易作答，共26分是基本分。此外，非選擇題及填充題較去年容易，多選題陷阱多，其中第8題不容易找到反例，考生要小心作答才能得高分。

林名揚指出，今年數學甲試題，幾乎完全是依照108課綱來出，重考生很吃虧，因為即使相同的單元，在新舊課綱的呈現方式也有不同，重考生讀就課綱，可能有些地方會漏掉。

林名揚指出，過去數學甲微積分題曾經考超過40分，今年因為完全依照108課綱來出，所以微積分題目的占分降到22分。同時，像第17題積分的題目，以往老師在教學時，黎曼和都只是點到為止，但在這次試題卻特別強調，引導老師要將微積分的原理完整教給學生。

林名揚預估，今年數學甲頂標、前標、均標分別為60分、50分、36分，其中頂標較去年的67分降低7分。