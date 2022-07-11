許多人開始出現第二性徵或是成年後，就不會再和其他家人一起洗澡，不過有時也有一些例外。一名有曾就讀台大的網友就分享，「跟妹妹一起洗澡這種事真的沒什麼大不了」，因為他到了大學還會跟姐姐一起刮陰毛！

原PO在Dcard發文分享，自己跟姐姐關係近幾年變得比較好，由於兩人都有除毛的習慣，除了會一起刮陰毛外，有時還會借用對方還沒使用過的刮鬍刀，甚至姐姐挑選自慰棒時還會參考他的意見。

原PO指出，由於家裡很小，只有一間沒有乾濕分離的浴室，常常一個人洗澡時，就會有另一個人在刷牙，「我有女友，姐姐有男友。我很確定對彼此沒感覺。跟妹妹一起洗澡這種事真的沒什麼大不了」。

對此，許多網友紛紛回應，「謝謝你台大哥，我的三觀超人」、「沒什麼好噁的好嗎…覺得噁的，你們難道對家人有性慾？」、「大開眼界ㄌ」、「沒有性慾也不會這樣吧⋯⋯」。

不過也有人認為「沒什麼大不了，真的是家庭觀念差異而已，不懂為什麼裸體就要牽扯到性」、「我們家也是，我19我姐20，我們還是會脫光在我爸面前晃來晃去，同理他也會脱完衣服後在家掃地、刷廁所才去洗澡」、「浴室乾濕分離，我跟我弟常常會一個在洗澡、一個坐在馬桶上跟對方聊天，然後雖然不常，但上次一起洗澡也是兩個人都大學了。在家裡裸體行走是家常便飯，不只我跟我弟，我爸媽有時候剛洗澡完也是裸體在家裡走來走去，不覺得怎麼樣。只能說家庭風氣不一樣，沒什麼噁不噁的，對我們家來說，就只是人體而已」。