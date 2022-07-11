地方爭取籌設「米樂休閒農業區」，期許能蓄積更多行銷能量。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

範圍涵蓋台南市著名景點後壁菁寮老街的「米樂休閒農業區」，正申請籌設中，期許周邊已有營造基礎的社區，透過政府資源挹注，強化推廣力道，為各自特色加值，更重要的是，以點線面方式串連各景點，充實其農村特色，並蓄積更多行銷推廣能量。

台南市的休閒農業區包含位於七股的溪南休閒農業區、楠西的梅嶺休閒農業區以及左鎮的光榮休閒農業區，另申請籌設中的休閒農業區，有位於東山的東山175、位於新化的筍之鄉、後壁的米樂及下營、官田等5個。

其中，後壁的米樂休閒農業區範圍在後壁區菁寮里、長短樹里、菁豐里、上茄苳里及白河區廣蓮里，東側倚靠小南海風景區、西以南85線與後壁區新嘉里比鄰、南邊與麻豆區為鄰、北側以八掌溪流域與嘉義縣鹿草鄉、水上鄉為界。

該區以主打「農村文化」為旅遊發展特色，以菁寮為例，2005年以紀錄片《無米樂》聞名至今，社區保存許多良好的文化產物和歷史建築，2019年台劇《俗女養成記》、2021年《俗女養成記2》開播後，重新帶動一波觀光熱潮，也吸引一些青年進駐創業。

菁寮老街茄芷工坊老闆黃正雄致力於社造和產業活化，這次擔任米樂休閒農業區推動委員會執行長，他表示，無米樂的觀光潮，成功促使周邊社區跟著投入產業活化，過去雖然各社區都會交流，但經費運用等限制，過去大家比較像「各做各的」，因此藉由休閒農業區的成立，期許讓行銷推廣或組織運作上，比較有個整合性。

黃正雄說，台南市政府農業局大力協助籌設米樂休閒農業區，市府去年請來屏東科技大學師生完成相關文書資料，目前已送交農委會審核，今年市府則媒合高雄科技大學專業團隊，來輔導他們做一些硬軟體的改善建議，希望讓今年年底的考核能順利通過。