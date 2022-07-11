賴清德副總統赴日弔唁日本前首相安倍晉三，日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天表示，日台沒有正式外交關係，副總統按慣例是不能訪問日本的，勢必引來中國的激烈抗議。但岸田文雄首相領導的自民黨昨天的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂。所以一咬牙一跺腳就發給了賴副總統簽證。

矢板明夫在臉書表示，他收到最新消息，日台外交出現重大突破，台灣的賴清德副總統為出席安倍晉三前首相的葬禮，今天突然訪問日本，在謝長廷大使的陪同下到安倍家慰問。

他說，日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例是不能訪問日本的。聽說賴副總統本來今天是打算到台北市慶城街的日本台灣交流協會，弔唁安倍前首相的。但突然出現在東京的街頭，說明日本政府突然決定發給賴副總統訪日簽證。這是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來中國的激烈抗議。

但是，矢板明夫認為，岸田文雄首相領導的自民黨在昨天的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂。所以一咬牙一跺腳就發給了賴副總統簽證，反正現在也不怕得罪中國了。這也是說明岸田首相不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步。

他說，安倍前首相遇刺以後，台灣全社會像懷念自己家人一樣沉重悼念，加深了日本國民對台灣的親近感。在強大的民意壓力下，日本政府不得不順水推舟。「感謝岸田首相的英明決斷。能夠接受來自台灣的好朋友賴副總統的親自弔唁，在天堂的安倍前首相也一定會感到欣慰。」