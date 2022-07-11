近日一些美國海事專家發起「海上平叛項目」，呼籲擴大美國在該地區可持續的軍事力量，並結合經濟和外交工具來增強威懾，以挫敗和終止中國在南海的行動。

據《美國之音》報導，美國海軍戰爭學院研究員斯泰爾斯（Hunter Stires）本月在非政府組織美國海軍研究所（U.S. Naval Institute）正式啟動「海上平叛項目」(Maritime Counterinsurgency Project），旨在揭露中國騷擾、恐嚇和脅迫他國接受其對南海的過度主張，該項目將集結海事戰略領域的領軍人物，提出相關戰略戰術的建議。

斯泰爾斯認為，中國在南海的行為模式相當於是「叛亂」，因為它企圖以中國為中心、居高臨下、欺凌弱者的海洋體系取代現有的基於海事規則的秩序。該項目的目標之一是在南海局勢升級為熱戰前，給中國的跋扈之勢踩刹車，阻止中國以灰色地帶的侵略方式不戰而勝。

香港媒體《亞洲時報》（Asia Times）發文稱，該項目鼓吹的「海軍治國術」（naval statecraft）其實是「炮艦外交」。斯泰爾斯對此回應稱，這種批評是莫大的諷刺，因為中國挑起的脅迫行動恰恰符合「炮艦外交」的定義，它卻試圖挪用這個詞來歪曲美國保護和壯大盟友和夥伴、起身抵抗中國侵略的行動。

報導說，2019年斯泰爾斯首次發佈南海「平叛」(COIN-Counterinsurgency)的概念，他指出，「中國在南海和其他地方，對平民水手的脅迫性戰略和行動反映了反叛組織的一貫做法。中國官員將其稱為『沒有硝煙的戰爭』（war without gun smoke）和『海上人民戰爭』(people’s war at sea)。」

斯泰爾斯指出，中國海上叛亂的工具之一是海岸警衛隊，類似於18世紀和19世紀初的巴巴里海盜（Barbary Pirates）。中國海岸警衛隊名不副實，並不是任何公認意義上的海岸警衛隊，更像是一群穿著海岸警衛隊制服的海上暴徒和黑幫（seagoing thugs and gangsters）。他們素來以咄咄逼人的態勢在南海航行，非法捕撈和衝撞外國船隻的事件屢見不鮮。

斯泰爾斯表示，中國在南中國海進行的「海上叛亂」根本上是以軍事力量霸淩和剝奪鄰國的海洋權利。它如果成功，自由商貿流動即將消失，自由航行也不復存在，保持和平繁榮的海洋世界秩序開始瓦解。雖然美國長期以來在南海實行自由航行，但是多位海事專家認為，來來去去的海軍巡航，難以讓中國的行為產生實質性改變。

美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍爾姆斯（James R. Holmes）認為，與其偶有航母戰鬥群或艦艇駛過南海，不如將航母戰鬥群或其他一些強硬的編隊駐紮在當地或澳大利亞。

斯泰爾斯強調，「叛亂─平叛」的邏輯不僅限於海事，也適用於中國對國際體系的多種破壞行為，包括對貿易規則的踐踏和對台灣的肆意打壓。該項目無關反華一說，恰恰是中國自己選擇成為自由秩序的敵人。