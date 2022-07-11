胃潰瘍是現代人的通病，經常性的胃酸逆流，長期下來就造成胃潰瘍，根據同德中醫診所的陳懿琳醫師觀察發現，大多數的人的胃酸，都是壓力引起，連小學生也常胃酸過多，影響發育，有病患的職業是秘書，一接老闆電話就胃酸逆流，直呼想要換老闆。

陳懿琳說，這個秘書來看診時，就會一直念，平時人都好好的，胃不會脹，胃酸也不會逆流，偏偏只要接到老闆電話，或是「LINE」的聲響時，彷彿是啟動胃酸工具似的，立即就「胃鄒鄒」，嚴重時，整個食道都有酸酸熱熱感，馬上就知道是胃酸逆流了。

不只這個秘書，有父母帶小孩來看診，明明就己經是小六生，卻發育不良，只有小三的體重與身高，不胖卻有個大肚子，胃也凸，很明顯這是胃氣不調，沒有下降，全塞住的情形，一問之下，小孩的功課壓力挺大，又愛吃甜食飲料等，全都是引起胃氣不通的主因。

無論是大人或小孩，只要是壓力一大，就會肝氣停滯，長久下來影響胃氣不通等毛病，久了，就會形成胃酸過多、胃脹氣、打嗝、胃酸逆流等，再嚴重就是胃潰瘍。

陳懿琳強調，胃喜歡平和與中性的環境狀態，像是吃的剛剛好，胃就舒服，吃太多就會把胃撐太大，脹氣不舒服；口味喜歡平淡溫食等，但現代人的口味，重鹹重辣，冰涼冷飲統統來，無辣不歡，無冰不愛等，這些全都進到胃裡，把胃可整慘了。

若要治療胃潰瘍，就中醫治病而言，會從根本去調理，胃病主引在於胃氣不降，淤塞在胃裡，所以會去做舒肝解鬱調理，讓胃氣可以往下走；會去調理腸胃，消食及化痰去濕為主。

陳懿琳說，胃酸過多引起的毛病很多，胃潰瘍、便秘、消化不良、高血壓、肥胖等等，胃酸反覆的出現，傷害胃部，也讓保護胃的黏膜變少時，胃潰瘍就會發生，延伸出來的一堆後遺症，也就引發更多的身體狀況。

現代人總愛說，自己的抗壓性很高，其實，腦袋想著抗壓力高，但胃都直接反應出來，不要以為胃痛或是胃酸過多只是吃東西的問題，事實上，絕大部分都在壓力與情緒，這也是讓人常忽視的地方，久了，毛病也跟著嚴重，實在是很不划算，所以，現代人不要抗壓力高，而是該懂得如何紓壓解悶化鬱才是根本。