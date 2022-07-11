最美學霸主播房業涵，在2021年取得台大創業創新EiMBA學位，但在過去三年裡，不只是學業，在認真拚學位的階段，竟然選擇轉換到壓力更大的東森新聞，撐起主播假日晚間新聞的重擔。除了大家眼見的美麗外型，也看到她勇於抓住機會，全力以赴的毅力。過去三年斜槓燃燒熱情的生活，更練就了時間管理和快速掌握重點、即時分析的果斷能力。

房業涵自2020加入東森假日晚間新聞，兩年來表現亮眼。在周休假日民眾休閒休息的時候，往往也是新聞工作人力最吃緊的同時，但新聞不會因休假停止，房業涵總是堅守崗位專業報導。

幾次重大新聞事件不約而同的都在假日發生，眾所周知的COVID-19三級警戒、俄烏開戰等等，一一考驗她在緊急狀況內的應變能力，房業涵回想當突發事件發生，各方消息一湧而上 ，衝擊力道讓人措手不及，由於事件還未看見全貌，主播除了要能沉穩播報，更要做到隨時滾動更新確保訊息正確無誤，憑藉著過去扎實的訓練和應變能力，她一次次交出如實報導、犀利分析的出色成績。