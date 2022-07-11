檸檬蜂蜜醬波堤48元。（Mister Donut提供）

甜甜圈品牌Mister Donut 首度攜手知名蜂蜜品牌「蜜蜂工坊」推「蜂meets檸檬季」。7款限定品13日起限時販售，業者趁暑假抓住家庭客，預估新品可望帶動整體業績約2成；蜜蜂工坊也盼拓寬銷售管道、聯名方式讓更多民眾認識品牌。

以Mister Donut 當家招牌波堤為基底，將蜜蜂工坊嚴選蜂蜜融入Q彈波堤，升級成蜂蜜風味波堤甜甜圈。淡琥珀色澤，表層沾裹特選屏東優質檸檬製成的酸甜蜂蜜檸檬可可醬，不只有蜂蜜的果香與甘甜，更有檸檬的清爽。新品包含「蜂蜜檸檬波堤」、「雙層蜂蜜檸檬波堤」、「蜜蜂漾波堤」、「檸檬蜂蜜醬波堤」、「蜂蜜歐菲香」、「蜂蜜檸檬法蘭奇」、「蜂蜜天使巧貝」，訴求濃郁蜜香與奶香兼具，並且甜而不膩。

Mister Donut 透露此次合作研發2至3個月，期間不斷追求蜜香味不會過濃，讓孩子能主動喜歡，也讓爸媽能夠在工作之餘當作下午茶消除壓力。蜜蜂工坊則希望讓年輕族群更認識品牌，並預告下半年還會推大型聯名活動，要粉絲敬請期待。13日起至17日，購買甜甜圈新品可享買6送3優惠。