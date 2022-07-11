2022富邦人壽勇士系際冠軍盃全國8強。（大專體總提供）

富邦人壽與大專體總攜手努力打造，2022富邦人壽勇士系際冠軍盃已經是賽事第8年，成為「大專素人籃球最高殿堂」知名賽事，本屆賽事分區預賽自今年6月底陸續展開，歷經從北到南共98場對戰，全國八強名單7月10日正式出爐，將在新學年進行全國決賽，8支晉級隊伍爭奪本屆最強系隊封號。

本屆共58校參賽，最終全國8強大洗牌，足見熱烈參與及競爭之激烈，除了傳統勁旅2020年冠軍僑光科技大學行銷與流通管理系再闖全國，其他隊伍包括再度叩關的台北市立大學運動健康科學系、國立台南大學綠色能源科技學系、國立高雄大學運動健康與休閒學系，以及第一次參賽的世新大學數位多媒體設計學系、國立體育大學運動保健學系、弘光科技大學運動休閒系、致理科技大學休閒遊憩管理系，都是首嚐8強決賽滋味。

富邦人壽勇士系際盃2020年全國霸主僑光行流暌違1屆強勢歸來，陣中主力夏安迪當年冠軍戰豪取46分、抱回得分王及MVP的表現讓人印象深刻，今年隊伍陣容除了多位冠軍班底，更補進鋒線新血，在分區龍頭之爭中，全隊更合力轟25顆三分彈，強勢收下晉級門票，夏安迪表示，球隊整體的氣勢與氛圍都比以前更好，對於再度奪冠相當有信心。

晉級8強的隊伍也不乏熟面孔，其中北市大運健捲土重來，以強悍體能、防守搭配戰術三管齊下，在分區冠軍戰力壓上屆全國亞軍北醫牙醫；南大綠能再次參賽，挺過苦戰擒服雲嘉南區黑馬中正經濟；高大運休則是繼相隔4屆前來挑戰，團隊作戰擊退高屏區常勝軍屏大原專，三隊都是首度自分區出線、終於如願擠進全國賽窄門。

另首次代表學校出戰的世新數媒、國體運保、弘光運休、致理休閒，皆是初登場就一舉搭上8強決賽列車。世新數媒同日兩度面對陽明醫學，從調整防守策略做起成功突圍，國體運保靠學弟抗壓、學長外線發揮逆轉中原工業，弘光運休則是在決勝節擺脫中科企管糾纏，致理休閒突出的內線組合、7人應戰過關斬將，都經歷分區激戰才取得晉級門票。