桃園市議會警政衛生小組今至新北市警局參訪。（王揚傑攝）

新北市警察局「情資整合中心」除在犯罪預防、偵察中扮演重要角色，疫情期間更發揮重大功能，協助疫調、匡列 ，穩定疫情。桃園市議會警政衛生小組及市府官員今（11）日下午專程到新北市警局參訪「情資整合中心」，新北市長侯友宜特地抽空到場與黃婉如等人會晤，他表示，新北、桃園一定要並肩作戰，攜手打擊犯罪，才是兩市的市民所期待的。

桃園市議會警政衛生小組召集人黃婉如議員今與彭俊豪、牛煦庭、陳雅倫、簡智翔、王仙蓮等議員，以及桃園市府警察局、衛生局、消防局、環保局等官員今到新北市警察局參訪，警察局長黃宗仁親自接待表達歡迎。

侯友宜下午獲悉桃園市議員到警察局參訪，特別抽空到場與議員們會面，侯友宜說，新北與桃園是緊鄰的2個直轄市，在打擊犯罪上一定要攜手合作，情資、大數據的共享，將讓偵查犯罪上得到更多線索，一日生活圈可以在北部實現，警察偵查資訊的共享也可以實現，未來資訊的共享將讓所有犯罪者無所遁形。

隨後市警局資訊室主任周哲民向參訪團簡報，說明「情資整合中心」以「打造智能城市」為目的，城市治安治理搭配科技，運用大數據、AI人工智慧技術，精準警察勤務，並整合各單位情資，化被動為主動，強化局處跨域合作，共同編織綿密新北社會安全網，以達有效打擊犯罪及犯罪預防。

黃婉如表示，非常榮幸可率隊來參訪新北市警察局建置的情資整合中心，在去年疫情爆發時起到莫大的作用，更見識到新北警方「日落犯案，日出到案」的偵辦精神，希望桃園能將這套系統學習回去，讓打擊犯罪的資訊能更快速共享，破案速度大大提升，讓兩市的市民擁有更安全安心的生活環境。

王仙麗說，看到新北市警察局在疫情期間的付出，也想到桃警的辛勞付出，讓她由衷感佩。簡智翔則說，對於新北市警局快打2.0的機制，還能夠繼續溯源，印象非常深刻。簡志偉表示，本身是原住民議員，父執輩很多是軍警人員，最能體會警察同仁的辛苦付出，也期許能多培養原住民優秀警察幹部。