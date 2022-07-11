日本前首相安倍晉三8日不幸遇刺身亡，全國各地齊聲哀悼。事隔一天，南美洲國家巴西也傳出政治性目的暗殺，一名勞工黨成員當時正在慶生會上，突遭疑似執政黨支持者持槍闖入，雙方你來我往上演槍戰對峙，最後該黨員仍不幸喪生。

綜合《紐約郵報》、《環球新聞》報導，巴西在野黨勞工黨(Worker's Party，PT)成員馬塞洛·阿魯達（Marcelo Arruda）9日現身巴拉那州(Paraná)南部城市伊瓜蘇，慶祝自己50歲生日派對。正當全場沉浸在歡樂的氣氛中，突然一名聯邦監獄獄警瓜拉霍(Jorge Jose da Rocha Guaranho)高喊支持現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的口號，亮槍硬闖進去，很快地被周圍的人強制帶離。

大約15-20分鐘後，嫌犯手刀奔回現場，這次直接將槍口對準阿魯達。監視器畫面拍下，一名女子試圖用肉身擋子彈阻止這一切，卻沒有成功，這時已經中彈的阿魯達快速回擊，朝嫌犯連射了好幾槍，雖然成功擊斃對方，自己最終仍不治。

Atenção: Cenas fortes!! O bolsonarista INVADIU a festa, atirou em Marcelo Arruda (caído), que conseguiu atingir o assassino antes de morrer.



Imprensa vendida fala em "troca de tiros" o que é claramente um ASSASSINATO (invasão + disparos) e legítima defesa do petista. pic.twitter.com/zxLGaWWRr0 — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) July 10, 2022

推特上流出阿魯達遇刺前現場滿滿都是人，他與孩子們站在台前興奮地唱著生日快樂歌，滿臉幸福笑容藏不住，唱著唱著4個人一起把蠟燭給吹熄。

URGENTE: Assista ao vídeo da festa de 50 anos de Marcelo Arruda, líder do PT em Foz do Iguaçu, antes de seu assassinato por um bolsonarista pic.twitter.com/uf4fEgjdHc — Revista Fórum (@revistaforum) July 10, 2022

巴西10月即將迎來總統大選，報導指出，暴力事件凸顯該國兩大黨政治分化日益嚴重的現象。前總統魯拉將代表勞工黨角逐此次總統寶座，目前民調顯示領先現任總統波索納洛。