中華女排出戰亞洲U20女子排球錦標賽，11日在隊長彭𦀡媃及主力攻擊手洪詩涵的帶領下，最終以3比1擊敗伊朗(25比21、25比18、22比25、25比11)，獲得第五名成績，雖然未達成賽前設定的四強目標，但在出發前4名選手缺陣的情況下，中華女排的表現已獲得教練團肯定，教練康金塗表示：「在只有8位選手參賽的情況下，表現算很好的。雖然本次賽制上有做更改，原本有機會進到四強，有點可惜，但我們還是盡量發揮所有選手的特長。」

本屆亞洲U20女子排球錦標賽中華女排預賽戰績2勝2敗，以B組第三之姿進到5~8名排名賽，10日排名資格賽以3比0擊敗哈薩克(25比17、25比13、25比22)，今日再以3比1擊敗伊朗獲得第五名。從預賽一路表現穩定的彭𦀡媃及洪詩涵是本屆賽事中華女排的主要得分主力，彭𦀡媃在預賽及複賽共5場比賽中總得分55分，其中攻擊得分45分。

彭𦀡媃表示：「身為隊長，因為只有8位參賽，所以彼此會互相體諒，互相談心，互相溝通，隊上不會有學姐制，溝通都滿融洽的。」洪詩涵總得分59分，其中攻擊得分48分，前五場賽事攻擊火力為全隊最旺，洪詩涵表示：「因為第一次參加國際賽事，可以再表現的更好一點，希望把平常練習的東西打出來，贏著回來。」

中華女排已完成今年度各項國際賽賽程，緊接著八月份將由中華男排U18及U20代表隊分別至伊朗及巴林參加亞洲U18男子排球錦標賽、亞洲U20男子排球錦標賽。