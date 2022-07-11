李安妮赴交流協會弔唁安倍。（李登輝基金會提供）

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，已故前總統李登輝的女兒李安妮，今日中午偕夫婿賴國洲，前往日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。李安妮除代表基金會致贈花籃致意外，也捎來李登輝夫人曾文惠的口信。儘管曾文惠年事已高，但聞訊安倍前首相遭槍擊身亡後，不僅內心悲痛，更親口交待了花籃卡片上致意的文字。

駐日代表謝長廷日前透露，他之前才陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全拜訪安倍晉三，邀請安倍到台灣訪問，安倍爽快允諾，原定7月來台訪問，紀念李登輝逝世兩周年。

安妮昨天代表李登輝基金會前往日本台灣交流協會弔唁安倍，並在留言板中以日文寫道，「安倍総理のご生前の厚情に深く感謝するとともに、ご功績をお偲び申し上げます。安倍総理の御冥福を謹んでお祈り申し上げます。」

李安妮表示，大意是感謝安倍前首相生前的善意與成就，她會為安倍的靈魂祈禱，哀傷之意溢於言表。事實上，安倍前首相生前不只一次表達想上五指山憑弔李登輝前總統，但如今已成為無法親自完成的遺願。

李安妮指出，希望未來能前往日本，在適當的時機與場合慰問安倍前首相的家屬；此外，今年7月30日李前總統的逝世紀念日，李安妮表示「我會用不突兀與充滿溫度的方式，讓李前總統與安倍前首相同框，為台灣與日本留下令人動容的歷史畫面」。

李登輝生前篤信基督教，安倍並非該宗教的信徒。但李安妮說道「即便宗教的來生觀有所不同，但我衷心希望他們兩人已在天上相見。而我相信我的父親會緊握他的手，溫暖地說一聲「你辛苦了！」 至於何時訪日，李安妮說「會隨時注意日本國內的相關動態」。