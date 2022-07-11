被動元件大廠國巨（2327）董事會決議，再斥資啟動庫藏股護盤，買回時間將自7月12日起至9月11日為止，規劃買回自家股票1.1萬張，此為國巨今年以來第二度實施庫藏股，買回張數為前一次庫藏股的二倍，護盤力道明顯擴大。

國巨今（11）日公告實施第十六度庫藏股，預計買回價位區間為304～531元，買回股份總金額上限為917.37億元，買回股數佔公司已發行股數2.02％。

國巨第十五度庫藏股已提前買滿，總計砸下21.73億元買回自家股票5,500張，執行率達100％，第十六度庫藏股無論是斥資金額或是買回張數，均超越第十五度庫藏股，規劃買回張數為前一次庫藏股的二倍。

國巨第二季營收實際數超越財測，為少數不受消費性電子需求疲弱影響，繳年、季雙增營收成績的被動元件廠，單季營收以313.64億元創下歷史新高紀錄，以今年上半年營收進度來看，法人預期，國巨光今年上半年獲利就可望超過21元，若以目前外資普遍預估全年每股盈餘50元計算，國巨目前本益比僅6倍。