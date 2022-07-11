拉亞漢堡有信心新推的5款聯名漢堡能夠吸引各個年齡層喜愛，即便裡頭有山葵也不擔心孩子討厭。（蝦皮提供）

蝦皮購物近年積極與各大品牌合作，今（11日）更宣布與連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡LAYA BURGER」跨界合作，推出5款期間限定漢堡。另搭上「蝦皮購物7.18月中狂購節」，即起至17日，消費者只要領取免運券，就有機會抽到一年份拉亞漢堡早餐，天天再抽聯名堡免費吃。

拉亞漢堡首次進軍電商產業，執行副董徐沛源表示，品牌靠著好口碑累積許多忠實消費者，去年疫情之下整體業績還有上升，預期此次合作推出的商品能較去年同檔商品銷量增3-5倍。

為滿足消費者的味蕾，蝦皮購物與拉亞漢堡此次共推出五款聯名新品，包含「爆料炸蝦厚牛堡」、「卡滋雙蝦堡」、「蝦皮雙蝦米堡」、「鱈魚龍蝦沙拉堡」、「超牛龍蝦沙拉堡」。其中加入明太子及淡淡山葵風味的龍蝦沙拉最具創意，研發過程為了拿捏山葵份量，有些人員甚至吃到噴淚，讓徐沛源印象深刻。

為了響應「蝦皮購物7.18月中狂購節」，即起至17日，上站領取免運券就抽一年份拉亞漢堡早餐，共3名；加碼天天抽10個蝦皮雙蝦米堡，共100個。限定聯名堡系列販售期間（7／11-9／11），只要購買相關品項並於拉亞漢堡門市出示拉亞活動頁，即享現折5元與限量刮刮卡1張；社群打卡標記蝦皮購物、拉亞漢堡官方帳號，再多送一張限量刮刮卡，有機會刮中蝦皮購物一年份免運券與拉亞漢堡一週早餐券。