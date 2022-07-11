父親節送禮推薦，TaylorMade全球巡迴高爾夫球桿袋，特價2萬1600元，原價2萬4000元，9折。（石智中攝）

7月14日至8月18日於新光三越App點數專區，扣skm points 10點即可抽獎，有機會將價值9萬5800元的智慧電車「PGO Ur1 PLUS」騎回家。（石智中攝）

新光三越全台獨家，扣skm points可搶先預購日本天皇御用和菓子－虎屋羊羹。（石智中攝）

新光三越台北南西店，扣skm points 10點，有機會抽中「APPLE WATCH 6」價值1萬3900元。（新光三越提供）

新光三越SAINT LAURENT ICARE加大號绗缝羊皮革購物袋，推薦價14萬500元。（新光三越提供）

新光三越Panasonic御享皇座4D真手感按摩椅EP-MA32，特價8萬7888元，原價13萬9800元，63折，7月14日至8月11日skm online獨家價。（新光三越提供）

悶了許久，民眾生活終逐步回歸正軌，百貨龍頭新光三越持續改裝，導入各類型展覽及快閃店，迎接顧客回流顯見成效，6月以來各店紛迎來人潮與買氣。每年暑假的「卡利HIGH活動」於7月14日起至8月18日止登場，將首度祭出skm points專屬回饋，36天的檔期目標業績75億元，挑戰比疫情前的2019年更成長。

新光三越「夏天卡利HIGH」，一改過去的滿額送禮券模式，首度祭出skm points點數回饋，單卡刷卡滿1萬元以上享4％、5％、6％ skm points回饋，使用skm pay綁定11大指定銀行信用卡，單筆達3000元以上再加碼1%，最高享7% skm points回饋，活動首7日（7月14日至7月20日）再首度加碼會員消費同步累點。

新光三越表示，6月以來看到各店人潮明顯回流，已回復到疫情爆發前狀態，並觀察到男裝業績成長多、高爾夫球相關銷售大爆發，化妝品特別是防曬商品也顯著成長，可見消費者已正常走出家門，迎接疫後新生活，目標今夏卡利HIGH業績要比2019年再成長。

繼今年母親節後，夏天卡利HIGH再祭出skm points專屬回饋，讓會員放大點數價值，把喜歡的逸品帶回家，發現點數換商品的使用人數增加了4到5成，明顯看到成長。

skm points除了能折抵現金、停車費外，新光三越App點數專區也推出多波回饋，例如「夏日美食金大放送」，扣skm points 10點可兌換100元夏日美食金，還有首度來台的日本天皇御用和果子－虎屋羊羹，市價超過1000元，扣skm points 5800點起即可預購；及扣1200點可兌換信義A11進擊的巨人展FINAL門票、扣2000點可兌換再見梵谷光影體驗展門票、扣1000點可換《名偵探柯南》電影票等點數好禮。

扣點數抽獎部分，扣skm points 10點，能抽價值超過9.5萬元的智慧電車「PGO Ur1 PLUS」；台北南西店推出扣10點抽價值超過1.3萬元的「APPLE WATCH 6」；台中中港店推出扣100點抽價值9000元的「JR東日本大飯店住宿券」等。