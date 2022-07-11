「祥戎華茶餐室」廚藝總監陳戎琔透過研發新菜色，把台灣在地石斑魚、雲林口湖青口鰻入菜，希望用行動挺台灣好食材，也讓消費者省荷包吃美味。（馮惠宜攝）

「祥戎華茶餐室」廚藝總監陳戎琔透過研發新菜色，把台灣在地石斑魚、雲林口湖青口鰻入菜，希望用行動挺台灣好食材，也讓消費者省荷包吃美味。（馮惠宜攝）

老菜脯石斑粥、重慶酸菜水煮龍虎石斑魚…，疫情延燒兩年重創餐旅業，在五權西六街巷內「祥戎華茶餐室」去年開幕就遇到三級警戒，今年疫情大爆發聚餐人潮銳減，廚藝總監陳戎琔透過研發新菜色，把台灣在地石斑魚、雲林口湖青口鰻入菜，希望用行動挺台灣好食材，也讓消費者省荷包吃美味。

蝦毀，花2、3百元就可以吃到海膽、龍虎石斑、青口鰻、象拔蚌、鮑魚製作的燒賣、煲仔飯與潮汕粥？隨著新冠疫情逐漸降溫，在網路擁有相當高人次搜尋率的祥戎華茶餐室，順勢在七月推出2.0升級版的全新菜單，大量使用在地頂級食材，還將客家「老菜脯石斑粥」、「宜蘭糕渣」、「重慶酸菜水煮魚」等經典名菜也變身茶餐廳料理。

其中，「酸菜水煮魚」因為口味酸香鹹辣、開胃下飯，深受年輕族群歡迎，陳戎琔採用傳承一甲子的老師傅手工醃漬酸菜，搭配來自高雄純天然海水養殖的龍虎石斑魚肉片，再加上港式撈麵一起烹煮，經典重慶川菜立刻變身茶餐廳麵點「泡椒酸菜魚汁麵」，也讓台灣在地龍虎石斑有新的料理方式。

另，老菜脯石斑粥，也採用台灣養殖的優質石斑魚，並採用來自苗栗客家庄、一斤要價近萬元的60年老菜脯一起熬煮粥品，讓原本鮮味十足的海鮮粥，多了老菜脯的醇厚甘甜，也是一道結合台灣古早味與潮汕粥的創意小品。

另像是，「香蒜白鰻煲仔飯」即採用雲林口湖外銷日本等級的「青口鰻」，以豆豉油、蒜油、蠔油醃漬入味後，再以大火清蒸出香氣，採用頂級青口鰻，大大提升煲仔飯的精緻度與口感。