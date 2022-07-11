基隆市建置「校園智慧能源管理系統（EMS）」，即時掌握用電情形。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市配合教育部校園班班有冷氣政策，投入4.5億元改善學校電力設備及班級冷氣採購，約2萬1000多名學童受惠，另建置「校園智慧能源管理系統（EMS）」，即時掌握用電情形。

基隆市政府獲中央3.5億元補助、自籌9800多萬元，於全市54所國中小、1562班裝設3117台冷氣。此外，更斥資3922萬建置1562套「校園智慧能源管理系統（EMS）」，其中中央補助3490萬5800元、市府自籌431萬4200元，讓學校可以即時得知各班級冷氣用電情形，以及太陽光電板發電狀況。

教育處長杜國正表示，學校教室裝設冷氣後，為避免用電超載，除在教室裝設冷氣分電表外，每校也設置1台「再生能源發電量測電表」，以及面板42吋以上的「即時資訊看板」，校方可以透過EMS能源管理系統，收集全校總用電、冷氣用電、再生能源太陽光電板發電、個別教室用電狀況等資訊，更可透過面板資訊，讓學生從中學習能源教育。

杜國正說，基隆市的校園能源管理系統功能比其他縣市更升級，除收集、呈現用電資訊外，更有全校遠端控制開啟、控制關閉，以及定時溫度控制，搭配上、下課有不同設定，預計9月開學可供全市學校使用。此外，市府也補助學校裝設細水霧、抽風扇等設備，增加空氣流通與節能，同時進行屋頂隔熱、降溫、通風等校舍環境改善，提供孩子更舒適的學習環境。

教育處指出，學生作息時間內使用冷氣所產生電費，由中央全額補助，每年高溫階段5、6、9、10月，上午9時至下午4時，只要室內溫度達28度，即可分樓層開啟。