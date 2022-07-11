永慶不動產鴻麗事業團隊執行長洪伍賢（前右）接受聖淵頒發感謝狀。（柯宗緯翻攝）

永慶不動產鴻麗事業團隊今（11）日在高雄蓮潭會館舉行7月的月勵會，秉持著回饋社會的心，捐贈高雄市私立聖淵啟仁中心20萬元，感謝該中心對照顧社會弱勢的貢獻，協助腦性麻痺及重度身心障礙的孩子與成人。

永慶不動產鴻麗事業團隊執行長洪伍賢表示，成立於1989年的聖淵啟仁中心，收容腦性麻痺及重度身心障礙的孩子與成人，協助這群不能坐、不能站、表達能力有困難的孩子，藉由團隊幫助，能把握住學習與潛能開發的黃金時期，用自己能力站起來，向生命要一個機會， 走出自己的明天。

他提到，鴻麗事業團在創造績效之餘也不忘公益付出，取之於社會、用之於社會，過去曾捐助過華山、創世、勵馨、樂仁、啟仁等社福團體及小港漢民國小棒球隊，這次特別由夥伴共同捐贈20萬元給聖淵啟仁中心，為社會盡一份棉薄之力。

這場「月勵會」也舉辦心靈成長課程並邀請國際知名登山專家高銘和擔任講師，從自己的登山經驗談到人生的高峰與低潮，勉勵大家努力實現自己的計畫，讓生命更加充實，對自己抱持信心學習，等待機會的到來。