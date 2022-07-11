近年房市短期交投熱、房酚漲勢強勁，房地合一稅收遠遠超過政府編列預算，過去四年房地合一個人稅收達成率從168%～427%不等，即使去年預算編列從前一年度的27.9億元、大幅拉高至87.2億元，不過去年個人房地合一稅收仍有高達245.7億元超標水準，房地合一稅堪稱所有稅收中預算達成率最高的類別。

財政部統計顯示，2018年房地合一稅收較預算高出11億元、2019年高出40億元、2020年高出91億元、去年高出158億元，即使政府年年調高房地合一稅收編列預算，不過房市短期交投熱絡、實徵稅額遠遠超乎政府預期。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府編列預算通常採取保守方式，不過從房地合一稅收的大幅增加，近年每年以倍數增加，恐怕超過主管機關的意料之外，近年以2020年差異最大，預算數為27.9億元，結果超徵三倍以上，最後稅收近120億元，去年更一舉增加到246億元。

曾敬德表示，房地合一稅收屬於所得稅，有獲利才需要繳稅，稅收大幅增加代表房價也出現明顯漲勢；2016年以後買進的不動產，短期出售增加，以及預售市場交投熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，均帶動稅收大幅成長。目前房地合一稅收處於高檔，不過未來景氣是否反轉，房地合一稅收變化將是重要的觀察指標。

去年房地合一稅收最高的來自是台中市，全年稅收50.3億元，占全國稅收金額近二成，反映台中房價漲勢強勁、短期交易數量多，也與當地重劃區與預售案多、房價一路上揚有關，至於全台交易量最大的新北市，房地合稅收僅29.8億元，約為台中不到六成，顯示過去幾年房價漲勢相對溫和、買方自用比例偏高。