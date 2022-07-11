近兩年來多國受疫情影響停工、訂單大量湧入，導致大陸出口到歐美地區的海運運費以倍計飆升，隨著供應鏈恢復，這波航運業的超過旺季可能正走向終結，曾經一櫃難求的情況近期也不復見。市場人士認為，運費年內仍會維持較高水準，考慮到美國實物消費正向服務消費轉移，航運業未來景氣度尚不確定。

證券日報報導，上海航運交易所數據顯示，截至上周，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）為3,232.18點，按月跌1.2％，各路熱門航線運費齊跌。歐洲航線比上期下跌2％，歐線運費自2月份以來累計回落14％；美西航線比上期下降2.5％，美東航線比上期下降1.7％。

國際航運研究機構Drewry發表的最新數據，從上海到洛杉磯的即期運費，較2021年同期下跌16％；從上海到紐約的即期運費下跌13％。縱觀2022年上半年，上海至歐美集運運費呈現陰跌，甚至出現即期運價跌破長協價。

一名貨運代理表示：「由結構性供需錯配帶來的超級大週期，可能要結束了」。最近熱門航線即期貨運運費下跌，究其原因，一方面，大陸國內出口訂單量按年有所減少；另一方面，集運市場供應鏈逐漸恢復。他指，此前「搶完艙位搶貨櫃」的瘋狂景像，最近已經沒有了。另一義烏外貿企業CEO亦指，現在找艙位和貨櫃比2021年容易了，海運運費也下跌了很多，但工廠卻面臨著歐美訂單減少的不利局面。市場傳聞，已有貨主提出與貨代重談長協價格。