學校畢業後，就要面臨找工作的階段，有位店長就在臉書分享遇到求職者的經驗，有位18歲正妹，在找尋餐飲相關工作，他稍微看過正妹履歷後，問了對方一句「請問在哪一間XX任職過？」，當正妹回覆「公館的」後，竟開始嗆他，並大罵「不懂你們這些店長在想什麼，是破腦還是根本沒有腦？」，讓他瞬間懷疑自己是否「不善言辭？」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳與求職者的對話紀錄照片，照片中是位18歲正妹要面試餐飲相關工作，原PO看到該履歷內容後，詢問正妹「請問在哪一間XX任職過？」，正妹回應「公館店」後，竟開嗆原PO「你要徵人就徵人，跟我在哪一家任職過有關係嗎？」，嗆完還繼續罵「不懂你們這些店長在想什麼，是破腦還是根本沒有腦？」；誇張的嗆聲內容，也讓原PO大嘆「是我離年輕人太遠，還是我不善言辭？」。

他問求職者一句「請問在哪一間任職過？」竟遭嗆沒有腦，大嘆「是我離年輕人太遠嗎？」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「你很幸運欸，一開始她就破功了」、「笑死，她一定覺得這樣嗆人超帥」、「從事服務業，還這麼沒禮貌？」、「節省時間，不然這個來上班你會更頭痛」、「連字都不會打，這種不用浪費時間應徵」、「還好面試這關就被刷掉」、「你很幸運，不用跟她浪費時間」。