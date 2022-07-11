電價高漲，投資也搭上「綠能商機」才跟得上流行!今年4月25日剛掛牌的「元大綠能N」(代號：020032)，100％連結「特選台灣綠能報酬指數」表現，指數成分股為專注投資台灣太陽能及風力發電產業鏈之20檔股票；此檔ETN在本月7日之收盤價為新臺幣4.45元，等於買一張花不到新臺幣5000元（實際交易應以市價為準），小資族想要搭上這波再生能源商機，用ETN便可輕鬆入手。

今年7月1日起產業用電大戶電價將漲15％，台積電首當其衝，但台積電很早就致力於綠色製造，建立節能減碳相關作為，並訂定全球營運100％使用再生能源的長期目標，積極收購綠電的電力，不僅可降低製造商品之碳排放、碳邊界及碳關稅的影響，同時也減少高電價的衝擊。台積電的成功示範，讓企業又將目光投向台灣的綠色再生能源商機。

台灣擁有得天獨厚的綠電發展條件，充沛的日照及西部沿海世界級的高品質風場，皆可帶動天然潔淨的綠能發電源源不絕，加上綠電產業鏈聚落建立完整及綠能獎勵政策持續推動，未來台灣綠電潛力不可忽視。