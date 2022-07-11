女星黎晏孜（本名：李昀璐）2014曾參加「2014新百大正妹」活動，在百名參賽者中脫穎而出奪下第6名，同年獲得「東森潛力女神」封號，並成為阿沁創辦的公司練習生之一，最後榮獲第二名，卻因為生涯規劃而婉拒簽約，改往演員道路發展。近期她傳出與製作人打官司，對方以房產抵押向黎晏孜借60萬台幣，事後卻被發現名下根本沒有房產，製作人被告詐欺。

根據《自由時報》報導，黎晏孜在2020年12月與劇組幕後人員的余男接觸，對方以獨角獸國際影音製作公司負責人名義，邀請黎晏孜擔任偶像劇女主角，並以資金匱乏名義抵押房產向黎晏孜借60萬元周轉。黎晏孜先後交付現金40萬元，及轉帳20萬元給余男，不料去年1月才發現余男名下沒有房產，讓黎晏孜氣到約余男出來談判，余男表明還不出錢，之後黎晏孜離開，余男被4名男子痛毆，余男事後控告黎晏孜教唆傷害，並向4名動手男子提告傷害罪。檢方因罪證不足，黎晏孜獲不起訴處分；據了解余男曾向文化部申請補助，不過最後沒有過關。

黎晏孜過去透露自己差點被潛規則，剛進入演藝圈時，她簽在一位知名的經紀人旗下，經紀人推薦她去試鏡一部網路劇，結束後，經紀人一邊開車載她一邊告訴她確定能夠演出，卻把車直接開進摩鐵，暗示：「跟他上床就有戲拍」，黎晏孜當場斷然拒絕，而且要求立馬下車，惱羞成怒的經紀人事後還威脅要告她違約賠償。