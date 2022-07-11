日本前首相安倍晉三日前遭槍擊身亡，針對總統蔡英文宣布今(11日)為其降半旗致哀一事，前立委蔡正元在臉書以「日本人不降半旗」為標題PO文表示：「安倍晉三遇刺死亡，日本政府不降半旗，美國政府卻降半旗；所以駐日美軍基地就同時出現，不降半旗的日本國旗，和已降半旗的美國國旗」；他並PO出日本軍艦有降半旗的反差畫面，指出日本首相岸田文雄正遭到右派壓力，要替安倍晉三辦「國葬」，屆時可能要乖乖降半旗。

蔡正元指出，原因是「日本政府認爲只有大事才能降半旗，安倍晉三去世還不算大事；美國政府則經常降半旗，小學和按摩店發生槍擊案，美國國旗都降半旗，安倍晉三死亡降半旗就沒什麼；也因為美國都降半旗，日本反而沒降，岸田文雄正遭到右派壓力，要替安倍晉三辦『國葬』，屆時可能要乖乖降半旗」；發文附上美國降半旗而日本沒降的對照圖，以及日本軍艦降半旗的畫面。

蔡正元反諷民進黨政府的如喪考妣：「最乖的是民進黨政府，如喪考妣立刻降半旗，這是中華民國國旗首次對日本人降半旗；而且正好剛過7月7日，這個中國剛從日本屠刀活下來的日子。也許民進黨執政下的中華民國，已經是假的中華民國，假的中華民國國旗，拿來祭日本人之死，也是剛剛好而已。」

網友表示，「台灣人被日本統治的殖民地情結」、「這個畫面真的是最好的東昇西降的解釋」、「美國都降半旗了」、「中華民國國旗只是台灣國借殼上市的遮羞布」、「原來我們的蔡阿嬤是跟著美國阿公在做」、「安倍對美國人比較好，他們感恩？」、「1937年，八佰壯士用生命將這面旗幟升起，抗擊日本。2022年，台灣當局自願將這面旗幟降下，討好日本」、「洩代表應該披麻戴孝去公祭」、「別人吃米粉，我們喊燙的概念」、「台灣自已降格次等」、「怎麼覺得有忠犬小八的感覺！」