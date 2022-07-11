111學年度分科測驗數學甲，考了積分的基礎「黎曼和」，補教擔心許多教師根本跳過沒認真教，全中教解題團隊也認為，能完整表達的學生應該不多，恐會出現一群受到驚嚇的考生。

今年是108課綱命題、指定科目考試轉型為分科測驗的第一年，台北市補習教育事業協會邀請多名補教老師分析數學甲考題，預估頂標約62分（百分制）、前標52分、均標40分，較去年指考數甲略降。

補教老師林名揚會後受訪表示，今年題目並不難，但題數多了4題，在時間不變的情況下，恐怕學生會寫不完。且今年考題非常「108課綱」，重考生如果沒有去瞭解新課綱下單元重點的改變，恐怕比較吃虧。

林名揚舉例，第12到14題考了積分的基礎觀念「黎曼和」，這在舊課綱根本不會有人理，老師頂多就是帶過、直接講結果，很少會認真講解觀念的推演過程。即便在108課綱下的教學，因高三上學期要一邊總複習、一邊教微積分，恐怕也很少老師會細講。

林名揚指出，「黎曼和」是德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）從馬車遇到水坑、用木板填補凹凸不平的坑洞獲得靈感，將不規則圖形切成一條條的小長條，進而估算整體的面積。牛頓（Isaac Newton）後來以黎曼和為基礎，進而發展出「積分」。

林名揚表示，由於「黎曼和」的計算量非常大，高三上教學時間相當壓縮，恐怕每10個老師中，只有1個會慢慢地教。分科測驗第一年就考出來，可引導高中教學更加重視基本概念的來源和推演，符合108課綱要求學生多操作、而非直接記結果的精神。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，第12到14題是切片積分求體積的應用，過去幾乎未曾出現過求體積的題目，且還須搭配「黎曼和」的式子，能完整表達的同學應該不多。

全中教指出，今年學測數學A的難度，已經讓許多學生對數學產生陰影，分科測驗數甲考題出爐後，恐怕又會出現一群受到驚嚇的考生。

全國教師會解題團隊則認為，這份試題特色是回歸學科本質，題組引導脈絡明顯，鼓勵精熟數學語言，整體難易度適中，符合108課綱，預估分數可能較去年上升。（編輯：張雅淨）1110711