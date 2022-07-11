前年黃姓女子因得知老公與小三到汽車旅館住宿，她與徵信社人員到場捉姦，還怒斥小三「 賤女人、不要臉！」檢方依公然侮辱罪起訴後，台北地方法院認為黃女當時受到之刺激與打擊甚深，但非蓄意發表貶低他人的言詞，判決無罪。

法官認為，衡諸常情，一般人對於配偶與其他異性在外同住共度一宿時，應會感到憤怒難平，情緒大受影響，黃女當時受到之刺激與打擊甚深，而以「賤女人、不要臉！」稱呼與當時的老公在一起的女性，其用詞雖嫌粗俗不雅，但是因氣憤、激動所致。

法官解釋，這種情況很難要求黃女理性面對其配偶與他人共處一室之不堪場面，她的言詞雖不免損及他人感情名譽，而使對方感到難堪、不快，但該用語是她遭逢配偶之背叛與同事之欺騙情境下所為。

法官認為，黃女非蓄意發表貶低他人人格之言詞而為無端的謾罵，基於憲法保障之言論自由，不能僅因對方主觀上有不快之感，即率以刑罰苛責黃女，因此判決無罪。可上訴。