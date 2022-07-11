大陸史上最大的大型海事巡航救助船「海巡06」輪今日（11日）正式列編福建，部署在平潭島，日後將常態性航行台灣海峽水域執行公務。

福建海事局稱，「海巡06」輪船長128.6米，型寬16米，型深7.9米，滿載排水量6600噸，主推進系統總功率13920千瓦，最高航速23節，續航力1萬海里，自持力60天，能夠到達全球除南北極以外的所有海域，是目前台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇。

福州海事局相關負責人介紹，「海巡06」輪搭載船用北斗系統、GPS（全球定位系統）和多星聯動的衛星通信設備，可作為獨立、立體、移動的海事行政執法單元執行海上巡視、海事監管、海上交通事故調查處理和船舶污染監測等任務，也可與通信指揮車、海事巡查車、其他執法船艇、直升機、無人機以及VTS（船舶交通管理系統）、AIS（船舶自動識別系統）協同配合，是構建「陸海空天」一體化綜合監管和快速反應系統的重要組成部分。

台灣海峽歷來是中國東南沿海水上交通運輸要衝，也是連接朝鮮半島、日本、東南亞各國及港澳地區重要的海上通道，每天過往運輸船舶近3000艘。漁業和海上養殖業是福建省的傳統支柱產業，常年在台灣海峽作業的漁船數量超過3萬艘。同時，台灣海峽還是兩岸海上交流往來的最直接通道，新冠疫情前每年運輸旅客超過220萬人次。

福建海事局副局長兼發言人王華明表示，由於台灣海峽海上客貨運繁忙，航線與沿海漁場交叉重疊，加上春季濃霧、夏季台風和冬季大風的影響，台灣海峽歷來船舶險情事故多發，每年險情事故數量約佔全大陸總數的10％。

王華明說，「海巡06」輪今後將根據交通運輸部委派參加跨國巡航和國際多邊演練活動，執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務。此外，福建與台灣隔海相望，「海巡06」輪列編後，將在促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作等方面發揮重要作用。

「海巡06輪」今後將常態性在台灣海峽水域執行公務，可在管轄水域進行海事監管、海上生命救助和船舶救援、海上船舶應急處理、應對海上突發事件、維護國家海洋權益等。

大陸外交部發言人汪文斌6月13日表示，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。